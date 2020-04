La caccia mondiale agli strumenti sanitari stravolge il mercato commerciale nei tempi e negli attori. Aziende che cambiano produzioni e soldi che corrono

La caccia mondiale agli strumenti sanitari stravolge il mercato commerciale nei tempi e negli attori. Aziende che cambiano produzioni e soldi che corrono più rapidamente. E’ un tutto per tutti incredibile con aziende pronte a cambiare in fretta il loro core-business e operazioni bancarie che viaggiano a velocità mai vista. Ovunque si vedono bonifici da milioni di dollari a estranei. Voci di forniture nascoste in magazzini dimenticati. Commercianti di ruote che cercano di convincere i funzionari doganali a far passare quella preziosa spedizione. E’ la disperazione globale di proteggere vite e operatori sanitari che combattono in prima linea l’epidemia di coronavirus.

Il virus stravolge il mercato: i casi

Questa necessità di fermare il nemico invisibile ha stimolato una folle lotta internazionale per maschere e altri dispositivi di protezione. Governi, catene ospedaliere, cliniche e imprenditori stanno perlustrando il mondo alla ricerca di dispositivi di protezioni individuali che possono acquistare o vendere. Nuovi operatori commerciali sorgono per farlo accadere. Il mercato è diventato una serie di affari frettolosi in bar, chiamate improvvise a piloti di jet aziendali e bonifici bancari in rapido movimento tra i conti di Hong Kong, Stati Uniti, Europa e Caraibi. La posta in gioco è alta, così come i prezzi.

I costi all’ingrosso per i respiratori N95, un tipo cruciale di maschera per proteggere gli operatori sanitari, sono quintuplicati. Le tariffe del trasporto aereo trans-pacifico sono triplicate.