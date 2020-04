Test della personalità | come mantieni il telefonino svela chi sei | FOTO

Un test della personalità basato su come mantieni il telefonino: si, esiste ed è in grado di svelare quelli che sono i tuoi tratti caratteristici.

Basta anche il più insignificante dei gesti a volte per capire molto di una persona. E questo test della personalità lo dimostra. Si tratta di indicare in che modo siamo soliti stare con il telefonino in mano. Ormai i moderni dispositivi sono dei veri e propri computer portatili, ed il fare o rispondere alle chiamate rappresenta un semplice optional.

Con il telefonino navighiamo, guardiamo filmati sulle piattaforme dedicate, consultiamo i social, ci godiamo addirittura tanta musica o dei film. E c’è chi regge il proprio device in un modo, chi in un altro. L’immagine che segue subito dopo mostra quattro delle gestualità più diffuse in questo senso sul come tenere tra le mani il telefonino. Voi indicate qual è quella che più si avvicina e poi consultate il vostro risultato.

LEGGI ANCHE –> Fai questo test psicologico e scopri quanto sei sincero | FOTO

Test della personalità, come reggi il telefonino?

Usi una sola mano per tenere il telefonino e per navigare: questo denota libertà e spensieratezza, oltre ad una certa tendenza a pensare positivo. Ciò vi porta anche a raggiungere i vostri scopi superando brillantemente ogni possibile ostacolo. E fate da esempio per gli altri. Paradossalmente però in amore vi comportate in maniera diversa, e non con la stessa sicurezza.

Con una mano mantieni il telefonino e con l’altri scorri usando il pollice: l’emblema di pacatezza ed anche di saggezza. Questo vi porta a ragionare spesso sulle cose importanti della vita. La benevola conseguenza di ciò è che riducete al minimo ogni sbaglio. In più siete una persona con la quale è facile entrare in empatia.

Con entrambe le mani mantieni il cellulare e navighi. Intelligenza e profondità di pensiero sono i vostri punti di forza, anche se forse a volte apparite fin troppo razionali. Sembrate distaccati nei rapporti con gli altri, invece non è affatto così e solo che riesce ad avvicinarsi davvero a voi sa come siete in realtà.

Mantenete il cellulare con una mano e navigate con l’indice dell’altra. Siete estrosi, creativi, fantasiosi, ed anche molto divertenti. La vostra compagnia è sempre gradita, merito anche del marcato senso dell’umorismo che vi è proprio.

LEGGI ANCHE –> Test della personalità | scopri se sei davvero felice | FOTO

E voi come mantenete il vostro telefonino? Vi riconoscete in uno in particolare dei risultati?