Le ultime notizie non sono confortanti per chi attende il bonus da 600 euro. Il portale dell’Inps è andato in tilt da sovraccarico

Le ultime notizie non sono confortanti per chi attende il bonus da 600 euro. Il portale dell’Inps è andato in tilt da sovraccarico a causa delle troppe domande concentrate nello stesso momento. Questo rende l’idea di quanta attesa ci sia per questo bonus. In effetti, i percettori potenziali sono tanti. Tra partite Iva costrette a chiudere, professionisti, lavoratori autonomi con prestazioni occasionali, l’esercito dei richiedenti è grande: “Una situazione mai vista”, afferma il presidente dell’Inps Pasquale Tridico. “Dall’una di notte alle 8.30 circa – dichiara – abbiamo ricevuto 300mila domande regolari. Adesso stiamo ricevendo 100 domande al secondo. Una cosa mai vista sui sistemi che stanno reggendo, sebbene gli intasamenti siano inevitabili con questi numeri”. Un flusso si è già anticipato nella notte. In 300mila da tutta Italia hanno atteso praticamente la mezzanotte. Un Capodanno senz’altro meno dolce.

Leggi anche > Covid-19, il Sud ancora a rischio

Bonus, le ultime notizie

La fiammata notturna non ha arrestato la ressa che si è creata da questa mattina. Ben 100 domande al secondo è qualcosa di una portata molto forte. Certo, va detto che all’ente previdenziale avrebbero dovuto attendersi un invio contemporaneo molteplice. Nelle ultime ore è stata denunciata anche una falla nel sistema che avrebbe permesso di violare la privacy di molti utenti. Notizia questa non ancora verificata del tutto. Tuttavia, c’era da aspettarsi questa attesa. Resterà da capire con quali criteri saranno scelti gli aventi diritto.

Leggi anche > Covid, l’immunità del paese di Burioni

Il danaro non basterà per tutti e molti resteranno a bocca asciutta in attesa di altri provvedimenti. Esiste anche il bonus di ultima istanza di valore inferiore ai 600 euro ma sono allo studio altre soluzioni.