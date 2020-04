Cina, focolaio dell’epidemia da Coronavirus, torna vittima. Anche un animale domestico risultato positivo ad Hong Kong, territorio del Sud Est asiatico.

Le notizie di giornali e tv hanno registrato un trend positivo per la Cina nella lotta al Coronavirus. Il Paese più industrializzato al mondo ha rispettato alla perfezione il decreto imposto dal governo di restare in casa e ne è uscito alla grande. Ora la Cina è in netta ripresa e il Paese sta tornando alla normalità. Riaprono al pubblico bar e ristoranti, mentre la gente ritorna ad affollare le strade e rimettersi in corsia. Il Coronavirus non è stato definitivamente sconfitto , ma messo a tacere dalla grande organizzazione medico-scientifica che ora cerca di affermarsi anche nelle altre città del mondo più colpite. Le defezioni di una popolazione mentalmente pronta ad affrontare qualunque ostacolo che vi si pone davanti, però non mancano.

A riguardo, lo Stato di Hong Kong, nel sud-est asiatico, ha subìto una ricaduta, ritrovandosi nuovamente in balìa del Coronavirus. L’ex colonia britannica consta di un centro urbano piuttosto vivace, nonchè polo finanziario di alto rango che ha bisogno di ricorrere a msure straordinarie per evitare gli assembramenti. In un angolo della stracittadina costellata da grattacieli, però, è venuto a mancare quel pizzico di lucidità che finora l’aveva contraddistinta, come gran parte della Cina. Il Coronavirus è tornato all’azione coinvolgendo addirittura gli animali.

LEGGI ANCHE —–> Coronavirus: dalla Cina le immagini della ripartenza

Coronavirus, un gatto positivo tra le periferie di Hong Kong

In un appartamento del grande quartiere di Hong Kong in Cina una ragazza venticinquenne è stata contagiata dopo aver ripreso le vecchie abitudini di vita. La donna si era recata presso un bar molto frequentato del quartiere. La mascherina e i dispositivi sanitari anti-Coronavirus non sono bastati a risparmiare la ragazza che ha difatti contratto la malattia. Lo stato influenzale nel quale si è riversata, col passare dei giorni, si è intensificato sempre più fino alla richiesta di un tampone. I medici in soccorso hanno fatto la loro parte misurandole come di consueto la temperatura corporea. Ora la donna è in condizioni di gravità giudicate molto serie. Assieme a lei vive una gattina domestica, precauzionalmente sottoposta al test del tampone. Il risultato è stato sbalorditivo! Si tratta di una ventata di novità crudeli che si porta dietro il Coronavirus. Ora il nemico è anche tra gli animali. Nonostante non presentasse sintomi, il felino – come testimonia il Ministero dell’Agricoltura e della Pesca cinese -, è risultato positivo al nuovo Coronavirus.

LEGGI ANCHE —–> Covid-19, in Cina torna l’orrore dei mercati con gli animali

Per gli addetti all’informazione mediatica, si tratta però del secondo caso di Coronavirus che coinvolge il mondo degli animali. Il primo era stato registrato in Belgio e riguardava sempre un gatto.