Cinema, la strategia di Hollywood: tutti i film in digitale

L’emergenza coronavirus ha colpito duramente tutti i settori relativi all’intrattenimento e alla ristorazione. Bar, pub, discoteche, cinema, teatri, riapriranno probabilmente per ultimi in tutto il mondo e anche alla riapertura, è difficile pensare che sarà subito tutto come prima. Una situazione di crisi che potrebbe mettere in ginocchio i vari protagonisti del comparto e a cui si cercano dei rimedi. Soprattutto i cinema devono far fronte a una programmazione già avviata e necessariamente stravolta.

Cinema, quanti film in digitale: i piani per la programmazione

Ad Hollywood, si riflette sul fatto che alla riapertura delle sale cinematografiche, tra qualche tempo, i film ‘accumulati’ potrebbero essere troppi. Ecco perché molti film saranno disponibili a breve in digitale, on demand e a pagamento, con prezzi maggiorati rispetto alla norma, anche per rispondere al crollo degli incassi del recente periodo. Tra i titoli che sono disponibili on demand ci sono, tra gli altri: Mulan, il nono capitolo di Fast and Furious, L’uomo invisibile, The Hunt, Bloodshot. Ad aprile, saranno disponibili titoli come Tornare a vincere, Trolls World Tour, The Lovebirds, Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge.

Tutti questi titoli sono e saranno disponibili su piattaforme come Netflix, Rakuten Tv, Google Plus, Chili, iTunes. Una novità che farà parte della nostra vita, vista la situazione, per diverso tempo. Al punto che si ipotizza, in tutto il mondo, che saranno non poche le sale destinate a chiudere e che in futuro l’uscita in sala possa essere quasi completamente bypassata.