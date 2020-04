In periodo di Covid-19, la catena di market vuole stare vicino ai consumatori con uno speciale volantino promozionale tutto dedicato alla tecnologia

La tecnologia unisce, ancora più che mai, al tempo del Covid-19. Ed Esselunga ne approfitta per stare al fianco dei suoi consumatori con offerte davvero importanti, tutte dedicate al settore tech. Si chiama, infatti, “speciale multimediale” il nuovo volantino lanciato dalla catena di market per una campagna promozionale ad hoc.

Offerte ottime per una grande varietà di prodotti tecnologici che comprendono smartphone, tablet, smart TV, prodotti per la pulizia della casa e piccoli elettrodomestici che si affiancano a tantissimi accessori come cuffie e casse per la musica e piastre e phone per curare la propria bellezza.

È così che l’azienda, in un momento in cui la tecnologia va per la maggiore ed i suoi concorrenti non sembrano essere ben disposti a lanciare offerte, si avvicina ai consumatori. Per loro, oltre al larto food, un ulteriore occhio di riguardo rispetto a quanto già fatto in passato.

Covid-19, le offerte tech da cogliere al volo

Articoli e prezzi proposti da Esselunga da non farsi scappare dunque in questo periodo di quarantena da Covid-19.

In seguito alla scorsa offerta tech che permetteva di acquistare un notebook a basso prezzo, Esselunga rinnva le sorprese con “speciale multimediale”.

La catena di market propone, infatti, una combinazione che per gli amanti della tecnologia non è niente male. I consumatori possono acquistare uno dei diversi modelli di smartphone in promozione e con l’aggiunta di solo un euro ricevono un paio di cuffie SBS wireless.

Una combinazione allettante considerato anche il periodo in cui dobbiamo rimanere a casa e le cuffie sono tra gli accessori tech che si usano per la maggiore. Per l’ascolto di musica, la visoone di film ma anche la partecipazione alle dirette Instagram o per fare videochiamate con parenti e amici. Il tutto considerando che il costo reale delle cuffie proposte si aggira intorno a 40 euro.

Tra i modelli di smartphone che permettono di aderire alla promozione ci sono Xiaomi Redmi Note 8T in offerta a 168 euro, ma anche il Huawei P30 Lite New Edition proposto a 298 euro per arrivare fino all’Apple iPhone Xr a 638 euro. Insomma ce n’è per tutte le tasche e per tutti i gusti.