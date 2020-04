In Francia la campagna “A poil contre le Covid-19” (#NudicontroilCovid-19) per denunciare la poca sicurezza sul lavoro e la mancanza delle giuste attrezzature

È una campagna di protesta senza veli quella che parte dalla Francia per denunciare le condizioni in cui si lavora negli ospedali ogni giorno. Poca sicurezza sul lavoro e senza le dovute attrezzature.

Unisce un gruppo di 43 operatori sanitari, soprattutto infermieri, la campagna “A poil contre le Covid-19” (#NudicontroilCovid-19). Insieme si sono spogliati davanti all’obiettivo per spiegare con i loro corpi nudi cosa sta accadendo, in Francia, in questi giorni di piena emergenza da Covid-19.

#NudicontroilCovid-19 è l’hashtag che è stato creato ad hoc per la campagna che mostra a tutti ben 40 scatti raccolti in un poster. E dopo la carta anche il video. Su YouTube, infatti, è disponibile anche il video creato dal team che ha lanciato la campagna in cui le foto senza veli scorrono mentre di sottofondo si sente il battito cardiaco.

Covid-19, infermieri nudi come la loro professione

“Con queste foto vogliamo mostrare quanto siamo indigenti oggi – ha spiegato Alexandra, un’infermiera di Rennes – Ci sentiamo inviati al macello, mettendo in pericolo i nostri pazienti e le nostre famiglie”. Un messaggio unanime che parte da chi tutti i giorni lavora in prima linea contro il Covid-19. Ma lo fa senza i mezzi e le attrezzature adeguate. Ce n’è tanto bisogno precisa Alexandra perché “Non è più una situazione sostenibile”.

Ma perché hanno scelto di mostrarsi nudi gli infermieri? Per far capire come la loro professione, oggi al tempo del coronavirus sia nuda, priva di attrezzature necessarie per affrontare l’emergenza.

Un ulteriore monito quello lanciato dalla campagna francese “A poil contre le Covid-19” per mettere ancora una volta, nero su bianco, quanto sia necessario una inversione di rotta nella sanità locale “in declino da anni”.