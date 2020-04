Covid-19, in Italia in arrivo un nuovo progetto di fact-checking su Whatsapp. Si chiama Facta, la nuova idea di Pagella politica

Il Covid-19 è una guerra in tutti i sensi. Non solo sanitaria ed economica ma anche d’informazione. Infatti in questi giorni si diffondono in internet molte fake news a cui molti utenti si affidano, perché ignari del pericolo. Così per contrastare la disinformazione, Facebook lancia un nuovo progetto pilota in Italia per il fact-checking su WhatsApp, nell’ambito dell’iniziativa di co-regolamentazione definita da Agcom. Si tratta di un nuovo progetto di Pagella Politica, che è partner di Facebook in Italia dal 2018, nell’ambito del programma globale di fact-checking dell’azienda. Il servizio permetterà agli utenti dell’app di instant messaging di inviare a Facta messaggi condivisi sulla piattaforma riguardanti il Covid-19. Audio, testi, video, immagini, qualsiasi cosa si voglia verificare, Facta ne analizzerà l’autenticità.

Covid-19, Facta sconfiggerà le fake news

Come funzionerà Facta? Semplice. L’app manderà una notifica all’utente che ha inviato la richiesta e, se si tratta di una nuova fake news, la esaminerà e pubblicherà l’analisi sul suo sito web, www.facta.news, creando anche un database di fatti e miti sul nuovo coronavirus, ad uso del pubblico e dei media come fonte di informazione.

Il fact-checker, inoltre, aggiornerà costantemente il suo stato di WhatsApp con le ultime notizie verificate sul COVID-19, così gli utenti potranno consultarle. Chi vorrà, potrà richiedere e successivamente anche ricevere, via WhatsApp, un resoconto giornaliero di tutte le notizie verificate da Facta.

L’ emergenza che tutti insieme stiamo combattendo è un fenomeno molto importante. Per questo è altrettanto fondamentale informarsi e ricevere notizie dagli esperti e analizzare, se è possibile, la veridicità di alcuni siti.