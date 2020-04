Covid-19, messaggio del Professore de ‘La Casa di Carta’ agli italiani

Covid-19, scende in campo Alvaro Morte, il popolarissimo ‘Professore’ della fiction ‘La Casa di Carta’ su Netflix: il messaggio agli italiani dell’attore

Nei lunghi giorni di quarantena per l’emergenza coronavirus cui saremo ancora sottoposti, una buona notizia per gli appassionati. Il 3 aprile non ci sarà lo stop alle restrizioni, ma su ‘Netflix‘ arriverà la quarta stagione della popolare fiction ‘La Casa di Carta‘, seguitissima da milioni di fan. Ritornano le avventure della banda di rapinatori spagnoli che ha tenuto incollati tutti al teleschermo nelle prime tre stagioni. Nonostante ieri sia circolato sul web un pesce d’Aprile che paventava il rinvio della messa in onda delle puntate per fantomatici ritardi nei doppiaggi. Anche il cast della fiction è stato colpito dall’emergenza Covid-19, con l’attrice Itziar Ituno, l’ispettrice Murillo poi ‘Lisbona’, che sta completando il suo periodo di quarantena dopo aver scoperto di essere positiva.

La Casa di Carta, parla Alvaro Morte, il ‘Professore’

Un messaggio a tutti gli italiani arriva dal ‘Professore’, il protagonista della serie. L’attore Alvaro Morte che lo impersona ha voluto esprimere la sua vicinanza a tutti coloro che sono costretti in casa in questo momento. Sul suo profilo Instagram, ha diffuso questo messaggio: “Forza e coraggio, è un momento difficile per tutti ma sono sicuro che ne usciremo presto”.

Sulle nuove puntate in uscita, il ‘Professore’ ha rivelato qualche anticipazione. “Il personaggio si evolve e passa dall’essere un freddo programmatore a mettere in gioco i sentimenti – ha spiegato – In questo modo metterà a rischio il piano. Le relazioni interpersonali diventeranno da aspetto proibito a tutti i membri della banda il suo principale punto di debolezza”.