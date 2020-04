La sexy attrice di Hollywood ha mostrato a tutti i suoi fans il suo primo quadro realizzato mentre al tempo del Covid-19 resta responsabilmente a casa

Anche le dive di Hollywood si reinventano al tempo del Covid-19. Chi ai fornelli, chi con attività manuali e chi, come Sharon Stone, si riscopre pittrice.

“Ho finito il mio primo quadro” ha scritto su Instagram la diva di Basic Instinct mostrando a tutti il suo primo lavoro con i pennelli. La Stone ha dipinto un grande fiore, una peonia ricca di petali dalle mille sfumature che ruotano intorno alla nuance del rosa.

Anche lei chiusa in casa a causa del Covid-19 sta rispettando diligentemente la quarantena. Anche se in America fino a pochi giorni fa le regole non erano stringenti come in Italia, la diva del cinema resta a casa da circa tre settimane. “Su consiglio di amici” come lei stessa ha ammesso, una scelta di responsabilità per cercare di far discendere la curva dei contagi.

E anche la Stone come tantissimi altri divi americani ma non solo, consiglia a tutti i suoi fan di rimanere a casa. Un messaggio chiaro e diretto che richiama alla responsabilità. Come farlo senza annoiarsi troppo? Bene la diva di Hollywood ha le idee chiare, reinventarsi e riscoprirsi portati per attività che non avremo mai detto. Lei ho fatto con la pittura. E lo mostra con soddisfazione davanti al cavalletto con il quadro che ha appena terminato.

“Puoi fare qualcosa che non sapevi di poter fare mentre sei a casa, non sapendo cosa fare!”, afferma Sharon Stone nel video su Instagram.

LEGGI ANCHE –> Dirette sui social, come trasmettere in streaming

Covid-19, la Stone bellissima in casa senza trucco

E non finisce mai di stupire Sharon Stone che appare più bella che mai. Nel suo video in cui mostra il suo quadro e dice a tutti chiaramente di rimanere a casa è senza trucco. Si mostra acqua e sapone la diva del cinema, senza make-up e con i capelli legati all’insù.

LEGGI ANCHE –> Acqua, come cambiare le abitudini per non sprecarla

Insomma come fanno un po’ tutte le donne in tempi di quarantena. Vuole essere una delle tante la Stone senza apparire lontana e troppo artefatta. Elastico nei capelli, maglia colorata e occhiali, nulla di più. Nonostante la sua semplicità casalinga l’attrice che ha girato una delle scene più sexy del cinema continua a piacere.

Del resto non bisogna dimenticare i suoi 62 anni e la battaglia che ha combattuto nel 2001 quando è stata colpita da un ictus. Per diversi anni, infatti, è stata una delle testimonial delle campagne per la lotta alla sindrome da immunodeficienza acquisita.