Covid-19, ragazzo suona Morricone su Piazza Navona – VIDEO

Covid-19, ragazzo suona Morricone su Piazza Navona deserta: il video struggente fa il giro del web, ecco l’identità del giovane

L’emergenza coronavirus prosegue nel nostro paese, le misure restrittive sono state allungate dal governo almeno fino al 13 aprile. Confermate le limitazioni agli spostamenti per motivi di stretta necessità, per provare ad abbattere la curva dei contagi. Obiettivo non ancora raggiunto e che addirittura rischia di prolungare ancora oltre la chiusura di moltissime attività. Strade che rimangono deserte ed atmosfera surreale in molti luoghi simbolo della nostra Italia, ormai svuotati da settimane. Uno di questi è sicuramente Piazza Navona, a Roma.

Ragazzo suona Morricone su Piazza Navona: si chiama Jacopo Mastrangelo

Uno spettacolo che in qualche modo qualcuno a pensato di allietare. Jacopo Mastrangelo, giovane musicista, affacciandosi su una terrazza dall’alto sulla piazza ha suonato con la chitarra elettrica le note della colonna sonora di ‘C’era una volta in America’ di Ennio Morricone. Un brano famosissimo e struggente che ha reso ancora più particolare l’atmosfera. Il video è stato poi condiviso sui social, raccogliendo moltissimi like, commenti e condivisioni.

Il video è stato pubblicato su Facebook da Fabio, padre del giovane chitarrista. Un contributo speciale ed un omaggio che ha commosso molti, continuando a girare ed essere diffuso sul web. Assurto rapidamente a vero e proprio simbolo della situazione paradossale ed inattesa che tutti ci stiamo trovando a vivere, nell’auspicio che la stessa possa risolversi quanto prima.