Il sogno d’amore di tantissimi promessi sposi finisce in frantumi: la problematica del matrimonio rimandato per Coronavirus è uno dei drammi attuali.

Tra i tanti effetti negativi della crisi Covid 19 Italia figura, come inevitabile conseguenza del disastro in corso, anche la necessità di dovere rimandare molti eventi in programma. Ed una problematica assai frequente adesso riguarda il matrimonio rimandato.

Una necessità alla quale migliaia di coppie devono fare fronte. C’era chi aveva preparato tutto già per questi mesi di aprile e maggio, e gettonatissima per le unioni è anche l’estate. Ma anche scambiarsi l’eterno si quando sarà magari luglio od agosto sembra alquanto problematico. E così in molti hanno compreso che occorre rimandare all’anno prossimo. Specialmente se già ci sono state delle spese già sostenute in proposito. Futuri mariti e mogli stanno approntando un piano b all’altezza. C’è anche chi per ora tiene duro e ritiene sufficiente uno slittamento di solo qualche mese.

Matrimonio rimandato Coronavirus, in parecchi hanno dovuto spostare le loro date

E sono molte le testimonianze raccolte. Per fortuna anche i lavoratori del settore – ristoratori, fotografi e quant’altri – sembrano comprendere la situazione e vanno incontro ai bisogni delle coppie. Certo, restano degli ostacoli da superare, in particolar modo se il giorno originario del matrimonio rimandato andava a coincidere con i soli periodi nei quali potere avere un proprio caro che magari vive lontano e che è condizionato anche dal lavoro.

Ad ogni modo, spostare le cerimonie di nozze imminenti (quelle che vanno da aprile a giugno in particolare) è purtroppo una decisione inevitabile. Con la speranza che l’anno prossimo sia invece un periodo sufficientemente ragionevole, e che non ci sarà più alcuna emergenza.