Napoli, una donna nuda scende in strada e inizia a tossire contro i passanti. Succede anche questo ai tempi del Coronavirus

Sembrerebbe un pesce d’aprile, invece è successo veramente. Ieri a Napoli una donna è scesa in strada, correndo, ha iniziato a tossire contro tutti quelli che passavano. La signora indossava un vestito bianco che poi ha tolto per attirare l’attenzione degli altri ed è rimasta nuda. Ovviamente non sono mancati commenti tra i napoletani che hanno visto la scena e come se non bastasse molti non hanno perso l’occasione per fare un video che in pochi minuti ha fatto il giro del web.

Napoli, scene inedite ai tempi del Covid-19

Una scena veramente imbarazzante e irrispettosa soprattutto in un periodo così delicato a causa dell’emergenza Covid-19. La protagonista di questa storia è originaria dell’Est Europa, e di certo non è riuscita a scamparla. Oltre a chi faceva il video da postare sui social, c’è stato chi ha avvisato le autorità locali che immediatamente sono arrivate sul posto e hanno interrotto l’evento. La donna è stata fermata e successivamente sottoposta a trattamento sanitari obbligatorio. Non è riuscita a scappare, anche se ha tentato più volte di divincolarsi da chi cercava di fermarla, ha tossito e sputato in strada più volte.

Ora è compito dei carabinieri capire qual è stato lo scopo di tale azione. La donna ha voluto attirare l’attenzione in questo momento così duro per tutti? Oppure soffre di qualche patologia? Le ipotesi sono tante, se il suo intento era quello di farsi conoscere, c’è riuscita, visto che il video ha fatto il giro del web ed è diventato virale.