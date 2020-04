Le reazioni da facebook in particolare sono state incredibili. Ne citiamo qualcuna: “Utilizzare congiunzioni come “ma” e “anche” per raccontare la straordinaria professionalità e competenza del personale sanitario dell’ospedale Cotugno è una precisa scelta stilistica che smaschera senza fraintendimenti la narrazione infetta con cui viene descritta la città”. E ancora: “Ma a Napoli c’è anche un’eccellenza” è una frase inequivocabile che traduce un pensiero ormai introiettato e che fa eco allo stereotipo “nonostante lì faccia tutto schifo“. E poi: “Mentre la stampa internazionale si congratula con il Cotugno per essere un’eccellenza italiana, la stampa italiana si stupisce perché si tratta di un’eccezione napoletana. Una ennesimo episodio inaccettabile che aggiungiamo al diario di bordo che stiamo scrivendo in questa epidemia e che sarà oggetto di studio dell’Osservatorio contro la discriminazione territoriale”.