Scomparsa Massimiliano e Davide Mirabello: il racconto delle sorelle

Le sorelle di Massimiliano e Davide Mirabello hanno parlato ai microfoni di Chi l’ha Visto? raccontando quanto accaduto il giorno della scomparsa dei fratelli, lo scorso 9 febbraio.

La trasmissione Chi l’ha Visto? è tornata sul caso dei fratelli Mirabello scomparsi in Sardegna quasi due mesi fa. Di Massimiliano e Davide, rispettivamente 35 e 40 anni, si sono perse le tracce domenica 9 febbraio a Dolianova, comune in provincia del Sud Sardegna. I corpi dei due non sono mai stati ritrovati e dopo l’arresto dei vicini di podere Joselito e Michael Marras, accusati di aver ucciso Massimiliano e Davide e di averne occultato i cadaveri, gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati un uomo per favoreggiamento. Ai microfoni di Chi l’ha Visto? hanno parlato le sorelle dei due Caterina e Adelaide Mirabello.

Leggi anche —> Scomparsa Mario Bozzoli: la richiesta della Procura nei confronti del nipote dell’uomo

Scomparsa fratelli Mirabello: le sorelle di Davide e Massimiliano raccontano quanto accaduto il pomeriggio del 9 febbraio

Gli inquirenti hanno iscritto un uomo di 42 anni nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di favoreggiamento nell’ambito delle indagini sulla scomparsa dei due fratelli Mirabello. Davide e Massimiliano, 35 e 40 anni, sono scomparsi da Dolianova, Sud Sardegna, lo scorso 9 febbraio. I carabinieri nelle scorse settimane hanno ritrovato delle macchie di sangue dei fratelli su una strada vicino alla loro abitazione e la carcassa dell’auto bruciata poco più lontano. Nei giorni successivi sono stati arrestati Joselito e Michael Marras, padre e figlio, vicini di podere dei Mirabello. I due sono accusati di aver ucciso per i vicini e di averne occultato i cadaveri che non sono mai stati trovati. Durante le indagini, sulla macchina dei Marras sarebbero state trovate tracce di sangue dei Mirabello ed altre prove che collegherebbero i due alla scomparsa.

Sul caso è tornata la trasmissione Chi l’ha Visto? nel corso della puntata andata in onda ieri, mercoledì 1 aprile. Ai microfoni del programma condotto da Federica Sciarelli hanno rilasciato alcune dichiarazioni le sorelle di Massimiliano e Davide, Caterina e Adelaide Mirabello che vivono a Roma. “Penso a come sia andata, cosa gli hanno fatto, a cosa potevano provare -spiega Adelaide– i miei fratelli in quel momento“. Caterina poi aggiunge: “Sappiamo che sicuramente non sono vivi, è un nostro diritto sapere dove si trovano per potergli dare una degna sepoltura“. Le due sorelle poi raccontano dei dissidi tra i fratelli ed i Marras andati avanti per due anni tra minacce ed addirittura sfociati in un’occasione in una rissa tra Massimiliano e Michael Marras. In questo periodo Davide e Massimiliano avrebbero ritrovato impiccato anche il loro cane che nei mesi precedenti era stato accusato dai vicini di disturbare le pecore. Adelaide poi si sofferma su quanto accaduto quel 9 febbraio: “Davide è uscito per accompagnare il figlio grande di Massimiliano in paese, tornando ha incontrato Joselito Marras che quando lo vede sputa per terra. Mio fratello ha preso il gesto come una sfida ed una volta a casa lo ha raccontato a Massimiliano e sono usciti insieme di fretta non portando con sé telefono e sigarette“. Caterina poi spiega che, essendo accaduto tutto circa in 20 minuti quel pomeriggio di domenica 9 febbraio ed essendo Massimiliano muscoloso ed in grado di difendersi, potrebbero essere coinvolte nell’accaduto altre persone.

Leggi anche —> Omicidio Sarah Scazzi: la ricostruzione del caso e le condanne

Le sorelle, considerati gli sviluppi delle indagini, hanno dunque perso la speranza di poter ritrovare in vita i due fratelli e chiedono di poter sapere dove si trovano i corpi per poterli seppellire.