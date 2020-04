Esecuzione in pieno centro: freddato un ragazzo

Nella serata di ieri un ragazzo di 27 anni è stato ucciso in pieno centro storico a Paravati, frazione del comune di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri che stanno adesso cercando di individuare il responsabile.

Dramma nella tarda serata di ieri a Paravati, frazione del comune di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Un ragazzo è stato assassinato. La vittima, Francesco Palmieri, di 27 anni, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato ucciso a colpi d’arma da fuoco che lo hanno raggiunto alla testa. Rinvenuto riverso a terra in condizioni critiche, il 27enne è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118, ma purtroppo i medici del nosocomio non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri del posto che hanno fatto scattare le ricerche per rintracciare l’autore del gesto.

Un ragazzo di 27 anni è stato ucciso nella serata di ieri, mercoledì 1 aprile, a Paravati, frazione del comune di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Il giovane, Francesco Palmieri, secondo quanto riportato dalla stampa locale e dalla redazione di Today, sarebbe stato rinvenuto in pieno centro storico, nei pressi della Villa della Gioia, sede della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, intorno alle 22:30. Il giovane, mostrava diverse ferite d’arma da fuoco alla testa. Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118 che ha rinvenuto il ragazzo riverso a terra in condizioni critiche e lo ha trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso di Vibo Valentia. I medici del nosocomio calabrese purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Palmieri. Sul luogo del delitto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Mileto e quelli della Compagnia di Vibo Valentia che hanno avviato le indagini per rintracciare l’autore del gesto e ricostruire la dinamica del delitto, consumatosi in pieno centro ed in piena emergenza coronavirus.

Palmieri apparteneva ad una famiglia di agricoltori molto conosciuta nella zona e adesso gli investigatori, come riporta Today, si starebbero concentrando sulla vita privata del giovane per rintracciare eventuali contrasti che possano far risalire all’assassino.