I commenti sul passato nazista della Germania non passano inosservati

L’Italia e la Germania possono essere accomunate nel tentativo di «Salvare l’Europa insieme» ma senza commenti sul passato nazista che tanto in queste ore disturbano l’opinione pubblica tedesca.

Il premier Consiglio Giuseppe Conte è da poco apparso sul canale tv tedesco Ard e, molto significativamente, ha fatto un gesto con l’indice per far intendere ai tedeschi non avrebbero pagato “un euro” di debito pubblico italiano qualora fossero emessi gli eurobond.



Infatti, sebbene il popolo tedesco sia vicino all’Italia in questo frangente di emergenza sanitaria (tra gli altri gesti di solidarietà ricordiamo che alcuni pazienti italiani malati di Covid-19 sono stati “accolti” da strutture sanitarie tedesche), la questione economica e soprattutto la posizione nell’ambito dell’Unione Europea vede la Germania in contrapposizione rispetto all’Italia.

Il passato nazista è un tema che infastidisce l’opinione pubblica tedesca

I media – online e non solo- stanno facendo da cassa di risonanza a commenti pregni di risentimento contro i tedeschi, relativi al passato nazista nonché all’aiuto che la Gremania ha ricevuto dopo la Seconda Guerra mondiale per ricostruirsi.

L’opinione pubblica tedesca, tuttavia, è molto sensibile a riguardo e se è vero che appare in queste ore coesa nel sentimento di solidarietà nei nostri confronti, è anche innegabile che richiamare passaggi controversi e tragici di un pezzo di storia che sembra sempre attuale… non può che avere pessimi risvolti piscologici e politici.

A margine rimane il vero grande dubbio: la Germania è favorevole ad aiutare conceramente l’Italia (e eventualmente gli altri paesi che ne abbiano necessità successivamente) attraverso fondi UE e magari altri sitituiti ad hoc?

