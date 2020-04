Situazione critica ancora una volta a Wuhan, in base alle più recenti Coronavirus news. Le cose sono ancora lontane dal tornare alla normalità, che è successo.

La diffusione del Covid-19 pare inarrestabile. l numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato la soglia del milione. Gli Usa hanno registrato il triste record di vittime in 24 ore (1.169) mentre la Spagna ha superato momentaneamente l’Italia nel numero di contagi (117.710) con 10.935 morti (+932 in 24 ore). A Wuhan, epicentro dell’epidemia, i residenti sono stati avvisati sulla necessità di restare a casa per scongiurare nuovi contagi.