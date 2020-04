Gli effetti della quarantena da Coronavirus come strumento efficace per una rinascita più socievole. La considerazione dell’esperto

Il pericolo Coronavirus che attanaglia il nostro Paese non promette buoni propositi per il futuro dei cittadini. Le rivelazioni di tv e giornali allontanano qualsiasi idea realtiva ad una rinascita con i fiocchi. Le preoccupazioni di contrarre il Coronavirus si fanno sentire soprattutto per chi si ritrova a combattere le consuete difficoltà di natura economica e finanziaria. Ma c’è chi proclama ottimismo nelle case e utilizza la “terapia” per rispolverare i valori della vita. Il pane e il salotto quotidiano che condividiamo accende il desiderio dello stare insieme. La musica, i canti e i balli dai balconi mettono in risalto la compartecipazione a distanza con i nostri concittadini. Una ricetta per molti per sconfiggere l’ansia e la paura di questi tempi e rafforzare i rapporti come se stessimo scambiando due parole nel bar più frequentato della città.

Gli esperti però si proiettano già al futuro e promettono una rinascita più socievole tra i cittadini. Ritornare alla vita di prima più maturi e accorti di non ricadere subito nella tentazione di un abbraccio, che potrebbe far scatenare le avversità che si trascina con sè il Coronavirus.

Coronavirus, l’esperto contro la crisi psicologica plasmata dal nemico

Il pericolo del contagio da Coronavirus non fa ben sperare. C’è chi si chiede se sarà protagonista nella vita una volta usciti da questo brutto sogno. Un pensiero fortunatamente non unanime tra coloro che vivono appieno la quarantena. A questi soggetti convinti che ne usciremo vittoriosi, si accoda con riserva anche un esperto pscicologo di origine anglosassone. Secondo la rivista “The Lancet” Neil Greenberg, docente di “difesa della Salute Mentale”, chiarisce la sua opinione e rimane ottimista per il futuro della popolazione mondiale. “Sarebbe importante saper gestire mentalmente il nemico. Affrontarlo nella maniera sbagliata potrebbe creare sintomi di stress e disturbi di adattamento alla vita”. La ricetta dell’esperto è l‘autostima e la compresione logica di poter accedere ai beni di prima necessità, nonostante le difficoltà economiche.

Secondo le parole di Neil Greenberg inoltre la panacea di tutti i mali può avvenire anche grazie ad un buon lavoro delle forze dell’ordine. Gestire i problemi della popolazione non è un’impresa facile ma può rivelarsi efficiente garantendo la massima sicurezza.