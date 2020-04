In Spagna i casi di contagio salgono a più di 117 mila, superando quelli del nostro Paese in cui ci sono al momento più di 115 mila contagiati da Coronavirus.

La Spagna supera l’Italia per il numero di contagiati: nelle ultime 24 ore ci sono state 932 vittime per il Coronavirus. In attesa dei nuovi dati di stasera nel nostro Paese ci sono 115.242 casi mentre nel Paese iberico sono 117.710, 7.472 in un giorno soltanto. Lo scrive ‘El País’. Delle 10.935 vittime in Spagna, oltre 6.400 sono in terapia intensiva. Solo a Madrid si registrano oltre 34.000 casi di contagio. Mentre nel Regno Unito il Servizio sanitario nazionale ha reso noto il totale dei contagiati: 38.168 con 3.605 decessi, 864 in un solo giorno. Da molti giorni la regina Elisabetta II si è ritirata nel suo castello di Windsor insieme al principe Filippo e ad alcuni collaboratori più fidati. Buckingham Palace ha annunciato che la monarca ha registrato un messaggio speciale sull’emergenza sanitaria del Covid 19 che verrà mandato in onda nel Regno Unito domenica alle 21 (ora italiana).

Non solo casi in Spagna e Regno Unito: i contagiati in Europa

In Germania i casi accertati di Coronavirus sono 84.794 con 1107 decessi. Rispetto al giorno precedente ci sono 6 mila contagi in più e 145 morti in più, lo riferisce il Robert Koch Institut, su ‘Der Spiegel’. Nei Paesi Bassi da ieri sono decedute 148 persone mentre i pazienti ricoverati sono in totale 6.286. Il numero complessivo dei contagiati da Covid 19 arriva così a 15.723.

Lo Stato più colpito dall’epidemia, non in numeri complessivi ma in rapporto con la popolazione, è San Marino seguito da Andorra e Lussemburgo.