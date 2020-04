Covid-19, come cambiano gli spostamenti: il report su Google

Covid-19, le restrizioni agli spostamenti cambiano radicalmente le nostre abitudini: su Google un report approfondito regione per regione

Un mese e mezzo fa, non avremmo mai immaginato di dover rimanere costretti a casa e spostarci solo per motivi di salute, lavoro o per fare la spesa. L’emergenza coronavirus ha stravolto completamente le nostre abitudini e ancora per diverso tempo dovremo fare i conti con l’isolamento domestico prolungato. Le strade deserte delle nostre città e dei luoghi più rappresentativi del paese fanno ormai parte del nostro immaginario. Ed è necessario sottostare a delle limitazioni ancora cospicue, per provare ad abbattere la curva dei contagi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, un segnale di speranza che arriva da Bergamo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19 Italia, il ‘caso’ dei guariti: ecco il dato reale

Covid-19, il report degli spostamenti su Google: in Veneto i più virtuosi

Come sono cambiate le nostre abitudini? Ce lo illustra Google. Un report spiega il cambiamento di tutti gli spostamenti degli italiani. Dati impressionanti: -85% di affluenza in alimentari e farmacie, -94% bar e ristoranti, -87% dei trasporti, -63% al lavoro. Si tratta di dati aggregati per mostrare l’affollamento dei luoghi, raccolti in forma anonima e a tutela della privacy. Regione per regione, quella più ‘virtuosa’ in Italia è il Veneto, i dati sotto media nazionale in Piemonte, Molise e Basilicata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, Borrelli anticipa: “Anche il 1 maggio a casa”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, scuola: maturità online se non si ritorna tra i banchi entro il 18 maggio

La sezione di questi dati, si apprende, verrà aggiornata settimana per settimana. Si fa riferimento a tutti quegli utenti che hanno attivato la cronologia delle loro posizioni. Una funzionalità che però, per tutelare la privacy, può essere disattivata in qualsiasi momento, come spiega proprio Google. Le tendenze appaiono in punti percentuali e non vengono assolutamente mostrati i numeri assoluti delle visite in determinati luoghi.