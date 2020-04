Scienziati italiani pongono al centro dell’attenzione un aspetto in particolare nell’ambito delle più recenti Covid 19 news. Il risultato da uno studio.

In base alle ultime news sul Covid 19, gli scienziati sembrano ormai certi che il Coronavirus si diffonda prevalentemente in ambienti con clima freddo secco. Tale affermazione deriva da uno studio tutto italiano svolto dai ricercatori del Dipartimento di scienze e politiche ambientali dell’università Statale di Milano. Ad essere presa in considerazione è la attuale situazione legata al proliferare della malattia in tutto il mondo. Questa ricerca evidenzia come il virus tenda a sviluppare una epidemia in modo più veloce laddove ci sia una temperatura media di 5° con un tasso di umidità medio-basso. Che vada cioè ad essere racchiuso tra i valori di 0.6 e 1.0 kilopascal). Stando a queste osservazioni relative alle più recenti news Covid 19, il Coronavirus quindi si propagherebbe più facilmente dove fa freddo. La malattia è presente anche in posti dove attualmente è estate, come il Brasile per esempio.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, il comune di Vinadio dimenticato dal nemico

Covid 19 news, le condizioni climatiche sembrano influire molto

Ma dove fa caldo e c’è parecchia umidità tende ad espandersi in maniera più lenta. Per questo dalle zone tropicali ad oggi non arrivano segnali estremamente preoccupanti, a differenza invece dell’Europa o degli Stati Uniti. E quindi le condizioni climatiche giocherebbero un ruolo importante in tutto quanto sta succedendo. Questa cosa tra l’altro avviene con le malattie influenzali in genere. E gli studiosi italiani hanno anche cercato di capire in che modo e quanto si diffonderà in futuro la pandemia, prendendo in disamina anche dei dati realizzati dalla statunitense Johns Hopkins University.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, Burioni favorevole al modello coreano

L’istituto traccia quotidianamente un quadro globale della situazione. Invece sembra non avere un particolare impatto nel proliferare della malattia l’inquinamento atmosferico.