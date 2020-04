In collegamento con Pomeriggio Cinque la pneumologa dell’Humanitas di Milano, ha parlato degli effetti del Covid-19 sull’organo vitale e ha dispensato altre indicazioni per prevenire il contagio

“Dipende dalle difese immunitarie che ognuno di noi ha di base” è così che la dottoressa Francesca Puggioni, pneumologa responsabile all’Humanitas di Milano, ha spiegato ieri, nella trasmissione di canale 5 condotta da Barba D’Urso, Pomeriggio Cinque, gli effetti del Covid-19 sul corpo umano. Non tutti i soggetti reagiscono allo stesso modo ha puntualizzato il medico specificando anche quali sono i soggetti più deboli e dunque a rischio.

La pneumologa ha spiegato che in via generale i giovani reagiscono meglio al virus perché il loro sistema immunitario funziona meglio rispetto a quello di una persona anziana. Il tutto peggiora però se ci sono delle patologie croniche. Il sistema immunitario, infatti, come ha sottolineato la Puggioni, “deve già combattere contro quelle debolezze” e dunque sarà meno forte per contrastare il coronavirus.

“Quindi – ha detto in collegamento con la D’urso – il virus è la goccia che fa traboccare il vaso e il nostro corpo non regge più”. I problemi insorgono, infatti, quando le difese immunitarie crollano. È a quel punto che “il coronavirus crea il danno”. Si manifesta una fortissima infiammazione al polmone, simile ad una polmonite, ma dieci volte più potente ha avvertito la dottoressa.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, la Svezia dice no al lockdown e sceglie il “contagio graduale”

Covid-19, le indicazioni della Puggioni

E ancora la pneumologa che sta lavorando in prima linea a Milano contro l’emergenza Covid-19 ha dato altre specifiche a cosa succede ai polmoni colpiti dal coronavirus.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, Mattia estubato | Il 18enne lo aveva promesso alla mamma

Se questi sono molto infiammati la barriera che si trova tra il polmone e il sangue diventa molto spessa e crea una vera barriera che impedisce il passaggio dell’ossigeno al sangue. In sostanza cosa succede? “È come se morissimo annegati – ha tuonato la Puggioni – anche se non si tratta di acqua”.

Come prevenire il contagio dunque? L’esperta ha dato indicazione anche su questo. La cosa essenziale è quella di evitare in ogni modo gli assembramenti. Ma questo non significa gruppi di persone ha chiarito la dottoressa. “Un assembramento sono anche due persone a meno di due metri di distanza” ha detto chiaramente.

LEGGI ANCHE —–> Covid-19 Italia, la mappa del contagio regione per regione



Ed è per questo che il suo consiglio è stato anche quello di evitare di prendere l’ascensore senza dimenticare di aumentare la cura dell’igiene personale. “Se uscite, lavate spesso capelli e lenzuola – ha avvertito e concluso – Non toccatevi i capelli”.