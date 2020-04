È anche una richiesta di aiuto quella lanciata dall’avvocatessa italiana che è a casa ammalata con sintomi gravi. Accusa il governo di falsare i dati sul Covid-19 e di non testare i malati

“Qui ci lasciano morire da soli a casa, come animali”. Queste le nude e crude parole usate da Linda Pasqui, l’avvocatessa italiana che vive e lavora a Londra ormai da sei anni. Il suo è un appello denuncia che affida ai social. Spiega chiaramente via Facebook come i malati che sono a casa vengono trattati al tempo del Covid-19 in Inghilterra. Non usa mezzi termini la donna originaria di Pontecorvo in provincia di Frosinone che lavora come avvocato-manager in un noto ospedale della capitale.

Lei non sta affatto bene anche se si trova a casa. Ha la febbre alta, tosse e anche difficoltà respiratorie. Insomma tutti quelli che sono ormai i sintomi acclarati del Covid-19. “In Inghilterra si rifiutano di testare i malati e lasciano le persone morire a casa, sole come cani”.

Covid-19, Linda: “I numeri inglesi non sono reali”

Una denuncia forte ma anche triste quella lanciata da Linda. È arrabbiata con il sistema londinese la donna italiana che accusa il governo di vantarsi del contenimento del coronavirus senza nessun esito reale.

E poi, senza peli sulla lingua, lo definisce “uno scandalo”. Il motivo? Non ha paura di dire al mondo intero le cose come stanno. Linda, infatti, denuncia che i dati pubblicati dal governo inglese non sono reali ma falsati e avverte di non credere a quello che gli inglesi annunciano. E chiude dicendo che questo è il video che parla della sua personale testimonianza: “Dinanzi alla realtà non c’è bugia che tenga” incalza. Infine chiede di far girare il video per diffondere la verità.

Dopo il video la mobilitazione. Lo racconta FrosinoneToday. Due amici di Linda, entrambi avvocati, sono riusciti a mettersi in contatto con la Farnesina che ha promesso di inviare un medico presso l’abitazione della donna