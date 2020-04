Come ci si sente dopo la guarigione. E’ l’interrogativo importante.I postumi da Coronavirus sono vari e riguardano sia l’aspetto psichico che motorio

Come ci si sente dopo la guarigione. E’ l’interrogativo importante. I postumi da Coronavirus sono vari e riguardano sia l’aspetto psichico che motorio. Non si finisce dopo aver sconfitto il male, il virus maledetto. C’è un periodo successivo importante che merita accurata gestione. I problemi principali sono di tipo motorio, disturbi psicologici, mancanza di gusto e olfatto. I pazienti mostrano astenia e in vari casi si sentono anche confusi e frastornati. Per questo motivo alcuni ospedali hanno pensato anche alla fase post guarigione. L’ospedale San Raffaele di Milano, ad esempio, ha aperto un reparto dedicato: “28 letti dedicati interamente alla riabilitazione motoria, respiratoria e neurologica dei pazienti”. La degenza prosegue a tutti gli effetti ancora per un po’.

I postumi dopo la guarigione: equipe dedicate

Il primario di Riabilitazione cognitiva e motoria al San Raffaele, Sandro Iannaccone, riferisce in una nota comunicazione stampa: “Siamo appena partiti e in settimana avremo le prime dimissioni. Considerando le esigenze dei pazienti ricoverati in ospedale abbiamo studiato un percorso clinico riabilitativo ad hoc per loro”. Per realizzare ciò è stata predisposta una vera squadra di medici. Ci sono: fisiatri, neurologi, pneumologi, neuropsicologi, psichiatri, cardiologi, otorinolaringoiatri, fisioterapisti e nutrizionisti. Costoro sono tutti coadiuvati da infermieri. La riabilitazione è importante afferma il primario, perchè molti hanno problemi polmonari e neurologici dopo la malattia.

Vanno sostenuti e accompagnati al ritorno graduale alla vita sotto aspetti neorologici, emotivi e motori. Il tutto poi si svolge senza che il paziente si sposti dal letto.