Calcio e Coronavirus, Eto’o e Drogba infuriati: “E’ tempo di ribellarsi”

Gli ex calciatori Eto’o e Drogba infuriati a difesa della loro Africa: Due medici francesi avevano proposto sperimentazioni nel continente nero

Gli ex calciatori Eto’o e Drogba infuriati a difesa della loro Africa. Due medici francesi avevano proposto in tv delle sperimentazioni nel continente nero. La vicenda ha fatto scatenare i due campioni che non le hanno mandate a dire. “Non siamo cavie, figli di put…a” Anche altri giocatori africani e non solo hanno riproposto il video dei medici, accompagnandolo con insulti. “Figli di put..a, siete solo merda, l’Africa non è il vostro parco giochi“, ha scritto Samuel Eto’o , che ha anche risposto in rete a un altro tweet di Demba Ba che sosteneva le critiche ai due due esperti: “Benvenuti in Occidente, dove i bianchi pensano di essere così superiori che il razzismo e la debolezza diventano in qualche modo banali. È tempo di ribellarsi“.

Leggi anche > Covid. Maradona lancia l’idea

Eto’o e Drogba infuriati con i due francesi

Molto duro anche Drogba, l’ex attaccante del Chelsea. “È assolutamente inconcepibile – ha detto Drogba – che dobbiamo continuare a sopportare. L’Africa non è un laboratorio di test, non prendete gli africani come cavie“. L’azione dei due farà scatenare altre polemiche dai paesi africani. E’ ragionevole aspettarsi altre reazioni. I due campioni sono seguiti, come spesso accade ai grandi atleti degli sport più popolari. Del resto, dinanzi alle ingiustizie è anche giusto che uomini in grado di muovere l’opinione pubblica agiscano per il bene comune..

Leggi anche > Calcio, la rivoluzione dei calendari: l’idea

L’episodio rilancia a gran voce il tema del razzismo, che non smette di riproporsi nonostante il tempo passato a sostenere campagne. L’evoluzione trova grosse difficoltà in determinate tematiche.