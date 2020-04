Giancarlo Magalli Adriana Volpe, nemici per la pelle, come ben sappiamo. Dal 2017 tra i due è in atto un conflitto molto aspro.

Tra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe è guerra aperta dal maggio 2017. Durante una puntata in diretta de ‘I Fatti Vostri’ su Rai 2 ci fu un battibecco tra i due che fece da miccia nel far esplodere un rapporto professionale andato avanti un pò a fatica negli 8 anni vissuti assieme sul piccolo schermo. Cosa che entrambi hanno più volte confermato. E durante questi anni diverse altre sono state le schermaglie verbali fra i due, con toni anche molto accesi. La cosa è finita anche in tribunale. Ora però Magalli con Adriana Volpe si dice pronto a fare la pace. Lo rivela lui stesso nel corso di una intervista concessa al settimanale ‘Oggi’. “Ho pensato molto in queste settimane nelle quali l’Italia vive un momento di grande difficoltà. E c’è stato modo di riflettere anche su quanto di brutto successo con Adriana”, dice lui.

Magalli Adriana Volpe, lui tende la mano: “Chiudiamo questa storia”

A precisa domanda dell’intervistatore (“C’è l’epidemia, la crisi rischia di spazzarci via, di guai ce ne sono tanti. Almeno perché lei e la Volpe non fate pace?”) l’esperto conduttore televisivo risponde così: “E lo dice a me? A me piacerebbe chiudere questa faccenda una buona volta. Tutto è nato perché siamo caratterialmente incompatibili. Non poteva funzionare. E sono ormai trascorsi degli anni, perché trascinarci in tribunale? Ho anche saputo che di recente è stata colpita da un grave lutto (la morte del suocero per Coronavirus, n.d.r.). Le faccio le mie più profonde condoglianze”. Nel frattempo ‘I Fatti Vostri’ va avanti.

“Ogni settimana perdiamo qualcuno del cast o della produzione. Già mi immagino a restare da solo ed a farmi le riprede da solo camera alla mano. Gli ascolti comunque ci premiano ancora”.