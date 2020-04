L’argentino l’ ha comunicato al club: Maradona si taglia l’ingaggio per aiutare il suo club e guarda al modello tedesco: aiutiamo il calcio minore

Diego Armando Maradona, unico e irripetibile in campo, croce e delizia fuori. Diego è sempre stato propenso a guardare ai più deboli. Lui che è partito da un sobborgo povero in Argentina ha provato lo stato di necessità, quando manca l’essenziale per vivere. E’ quel Diego che guarda a chi sta meno bene di lui che intanto, si taglia lo stipendio del suo club, consapevole delle difficoltà dovute al blocco dei campionati. Ma non è finita qui. Maradona lancia il modello tedesco. In Germania, infatti, i club di massima serie hanno adottato quelli delle categorie minori dove non girano tanti soldi. Nel calcio minore gli atleti guadagnano poco. Per questo motivo Diego ha lanciato l’idea di un fondo di solidarietà.

Maradona si taglia lo stipendio e lancia il fondo

I calciatori delle serie maggiori dovrebbero a suo dire costituire un fondo destinato a finanziare gli atleti di tutte le categorie minori che senza gli stipendi rischiano problemi finanziari. “Sono i calciatori che muovono il nostro mondo, senza di loro sarebbe una giostra vuota che nessuno guarderebbe – ha dichiarato – Molti ragazzi si sono fatti male, sono stati sfortunati ma non hanno smesso di metterci la faccia per i loro club ed è il momento di sostenerli, di garantire i loro stipendi. Non tutte le situazioni sono uguali e dovremo prendere esempio dalla Germania: i giocatori che hanno avuto la fortuna di guadagnare un sacco di soldi durante la loro carriera, oggi dovrebbero costituire un fondo comune per aiutare i ragazzi delle serie inferiori. E lo stesso noi allenatori.

Un pensiero nobile anche per i colleghi meno fortunati che non si sono mai arresi. L’assist è quello dei suoi, perfetto, va solo messo in rete. Le istituzioni sportive dei vari paesi sono i destinatari del pallone per fare gol.