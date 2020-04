Pasqua in quarantena: le ricette tradizionali non mancano mai. Consigli, piatti tipici, menù per una festa alternativa e fuori dagli schemi

Inutile dire che questa sarà una Pasqua veramente speciale e che nessuno probabilmente si dimenticherà. Con i genitori, il/la partner, da soli, lontano dagli affetti, ognuno trascorrerà in modo originale la propria Pasqua in quarantena. Così in questo periodo veramente eccezionale, tornano nelle case ricette, piatti tipici, e consigli della nonna. E allora cosa prevedrà il menù pasquale? Sicuramente non potranno mancare le uova di cioccolato, le colombe o le uova di gallina che serviranno per impastare dolci, pizze e pasta fresca oppure semplicemente farle dipingere ai bambini, magari decorandole con un bell’arcobaleno di speranza.

Pasqua in casa, cosa cucinare

In questa Pasqua davvero speciale sono molto i cibi da poter mangiare, piatti della tradizione, ricette locali, ognuno potrà sbizzarrirsi come meglio vuole. La colazione è una delle parti più importanti del giorno pasquale e allora imbandiamo la tavola con affettati come la corallina, capocollo, uova sode e torta al formaggio. Per il pranzo il consiglio è quello di cucinare una buona lasagna o tagliatelle al ragù, tortellini o cappelletti in brodo. Per secondo non mancherà di certo la carne: agnello, cucinato alla cacciatore o arrosto, coratella con carciofi, tipico della cucina laziale e toscana. Brasato al barolo, caratteristico della cucina piemontese, coniglio alla cacciatora dell’Umbria. E poi le torte pasquali come vuole la tradizione. Sfogliata di pollo e verdure, torta pasqualina ligure, pizza al formaggio, focaccia alla marinara.

Una Pasqua diversa, in quarantena, che ci farà riscoprire l’importanza di stare in famiglia e darà colore a queste giornate che sembrano tutte uguali.