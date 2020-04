Tra le idee che sono al vaglio del Ministero dell’Economia e delle finanze, per far fronte all’emergenza Covid-19, con il prossimo decreto di aprile, c’è quella di sospendere molti pagamenti oltre che adempimenti fiscali.

Innanzitutto, un tema centrale per le attività è quello degli affitti. Si pensa infatti di estendere il bonus affitti anche agli immobili ad uso non abitativo.

Al momento è in vigore un credito d’imposta del 60% per le locazioni di immobili classificati C1 cioè, quindi, botteghe e negozi. Il decreto di aprile potrebbe contenere un’estensione della medesima norma agli immobili ad uso non abitativo che sono adibiti a strutture alberghiere oppure a capannoni e a a studi professionali.

Inoltre, al vaglio dell’esecutivo ci sarebbe anche una moratoria realtiva ai canoni di locazione di bar, ristoranti e pizzerie.

Il decreto di aprile dovrebbe anche prevedere una proroga della Cassa integrazione in deroga, del reddito di emergenza, oltre a un reddito minimo per i lavoratori in nero, scelta questa già molto osetggiata da una parte dell’opinione pubblica.