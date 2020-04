Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, attraverso la sua Bill & Melinda Gates Foundation ha suggerito tre soluzioni per fermare la pandemia.

Secondo Bill Gates, gli Stati Uniti hanno perso l’occasione per prevenire il Coronavirus ma non è ancora tutto perduto ed è arrivato il momento di agire. Le scelte che i vari leader attueranno nelle prossime ore potranno limitare i contagi, che saranno ridotti, e far ripartire l’economia al più presto. Il fondatore di Microsoft ha discusso con vari esperti del settore che collaborano con la sua Bill & Melinda Gates Foundation e hanno concordato un modello da seguire per bloccare la pandemia. Il primo step è potenziare l’isolamento dei cittadini. Negli USA ci sono ancora alcune attività commerciali aperte, come alcuni ristoranti, e alcune persone che vanno in spiaggia. Per Gates è sbagliatissimo: gli americani devono limitare gli spostamenti al massimo.

Il secondo step è intensificare i test: il Governo Federale deve necessariamente dispiegare tutte le armi ed effettuare i test così da isolare tutti i malati da Covid 19. Lo stato di New York sta eseguendo più di 20 mila tamponi al giorno. Inoltre sono arrivati dal Seattle Coronavirus Assessment Network dei test che possono essere autosomministrati senza che i medici siano a rischio contagio. Vista però la scarsa disponibilità dei test, i tamponi dovrebbero essere somministrati secondo una scala gerarchica che vede al vertice medici e personale sanitario e pazienti sintomatici o più a rischio.

Il terzo step previsto da Bill Gates

Il terzo e ultimo step riguarda l’approccio Data-Driven per trovare il vaccino al Coronavirus. La scienza sta lavorando da settimane senza sosta ma è importante che anche le istituzioni facciano la loro parte: prima di tutto non devono alimentare voci, creando paura e false speranze.

Se tutti faranno la loro parte in un anno e mezzo sarà possibile ottenere una cura definitiva.