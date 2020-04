Carlotta Mantovan bacia il suo amore: la vita dopo Frizzi

Che vita difficile, Carlotta Mantovan. La conduttrice ha perso Fabrizio Frizzi due anni fa ed è rimasta improvvisamente sola, con una bambina di cinque anni da crescere. Ha dovuto tenersi dentro il dolore e continuare a crescere la sua piccola cercando di non farle sentire la mancanza del suo amato papà. Non è stata una situazione affatto facile, ha dovuto rimboccarsi le maniche e rialzarsi in fretta da questo lutto. Si sono fatte forza a vicenda, mamma e figlia, superando questo brutto periodo per rimettersi subito in carreggiata.

Carlotta Mantovan e la sua vita dopo la perdita di Fabrizio Frizzi

Ad oggi Carlotta è una donna serena e la sua piccola Stella è il faro della sua vita. Ciò che, insieme alla sua passione per i cavalli, la rende più felice in assoluto. Non pubblica mai foto della bambina per privacy, ma di tanto in tanto posta scatti in cui è di spalle, dove si vedono soltanto le sue mani o i suoi capelli. O come in questo caso, ha pubblicato una foto tagliata, dove si vede bene che la bambina le da un bacio affettuoso. “Il nostro amore” scrive Carlotta sotto lo scatto, pubblicando l’emoticon di una stella e di un cuore. La foto ha avuto tantissimi likes e commenti da parte del pubblico che in questi due anni non l’ha abbandonata mai.

Non è stato di certo facile superare la scomparsa del suo amore, ma pian piano sta ritrovando la sua strada e si è aggrappata tantissimo alla piccola Stella. Ha più volte dato modo di capire che in tutto questo tempo, è stata proprio lei la sua più grande forza.