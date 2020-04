La catena di supermercati Carrefour ha realizzato un nuovo servizio di spesa online con consegna a domicilio in tutta Italia di box pre-confezionati.

‘Gli Essenziali’ è il nuovo servizio di spesa online con consegna a domicilio di Carrefour, creato e avviato in pochissimo tempo. Consegne su tutto il territorio nazionale, con un’attesa di 4 giorni al massimo. Il segreto sta nell’aver precostituito dei box a contenuto già prestabilito e che si possono acquistare sul sito essenziali.carrefour.it. Tra le principali offerte ci sono il Box Terra, contenente prodotti per due persone per una settimana a base di carne; il Box Mare, che contiene pesce, mentre il Box Vegetariano è dedicato alle persone che preferiscono questo regime alimentare. Inoltre ci sono anche due box pensati per i bimbi, divisi in Kit Baby e Kit Bambini contenti prodotti per l’infanzia a seconda dell’età e il Kit Cura Casa e Persona, che racchiude una selezione per la cura delle persona, appunto, e le pulizie. Carrefour farà consegne entro quattro giorni in tutta Italia, per le isole però potrebbe servire qualche giorno in più. Inoltre la catena di supermercati ha deciso di donare per ogni ordine un euro alla Protezione Civile Italiana.

Il sito ‘Gli Essenziali’ di Carrefour è già online

Nonostante il fatto che il sito web de ‘Gli Essenziali’ sia già online, Carrefour ha comunicato che il servizio sarà attivo dal 6 aprile ma è già possibile creare un profilo e visionare i vari Box ma ovviamente non sono ancora acquistabili. Tutti i Box principali, quindi Terra, Mare, Vegetariano racchiudono provviste per due persone per una settimana.

Si tratta di articoli confezionati e sono compresi anche sughi già pronti: la maggior parte sono a marchio Carrefour. Non ci sono però, ovviamente, prodotti freschi.