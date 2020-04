Coronavirus, Arcuri rivela a che punto siamo: “La strada è lunga”

Covid-19, Arcuri rivela a che punto siamo: “La strada è lunga”

Domenico Arcuri, il commissario per l’emergenza del covid-19, non ha usato giri di parole per individuare il giusto atteggiamento dei cittadini in questa fase dell’epidemia: “La nostra battaglia contro il coronavirus prosegue senza sosta dobbiamo però evitare di cominciare a pensare che stiamo vincendo, avversario in un angolo e stiamo per avere il sopravvento: gli indicatori ci dicono solo che stiamo cominciando a contenerne la portata. La sua dimensione è ancora rilevante. Bisogna astenersi dal pensare che sia già arrivato il momento di tornare a normalizzare comportamenti. Non è il momento di pensare alla normalizzazione e ai calendari, continuiamo come abbiamo fatto fino ad ora”.

Covid-19, la situazione in Italia

“Ognuno deve fare la sua parte con lo stesso civismo che abbiamo dimostrato di avere. Alcune immagine diffuse sui social non vanno prese ad esempio, vanno deplorate. Dobbiamo fare di tutto per evitare che i sacrifici di tutti noi vengano vanificati”.

Nel suo punto stampa, il commissario all’emergenza ha fatto il punto della situazione dei dispositivi sanitari essenziali nelle terapie intensive e in quelli di protezione. “Abbiamo distribuito fino a ieri sera 1678 ventilatori alle regioni. Riguardo ai posti letto, quelli in terapia intensiva erano 5179 all’inizio, ora sono circa il 79% di più. Quelli nei reparti infettivi e pneumologia che erano 6198 ora sono 34320 oltre 4 volte di più. Stiamo facendo uno sforzo gigantesco”.

Purtroppo molte regioni hanno lamentato anche la difficoltà di approvvigionamento di tamponi. “Sui tamponi e i test sierologici abbiamo iniziato una attività di approvvigionamento affinché le regioni possano assistere assiduamente e notevolmente” ha assicurato Arcuri.