Covid-19 Italia, azzeramento dei contagi: spunta la data

Covid-19 Italia, proseguono le misure restrittive per ridurre i contagi: ecco la stima su quando si azzereranno i nuovi casi

Dai dati degli ultimi giorni, i contagi di coronavirus in Italia sembrerebbero essere in leggero calo. Si attendono le comunicazioni odierne per capire se la tendenza sarà confermata, nel qual caso si tratterebbe di un’ottima notizia. La guardia non va assolutamente abbassata e l’osservazione delle restrizioni almeno fino al 13 aprile è essenziale da parte di tutti. La speranza è che comunque si sia imboccata la discesa, fino all’abbattimento totale dei nuovi casi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19 Italia, lo studio sulla progressione del contagio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19 Italia, lo sfogo del ministro Dem: “Così non si va avanti”

Covid-19 Italia, contagi azzerati entro metà maggio: lo studio

In settimana, uno studio compiuto dall’Einaudi Institute for Economics and Finance ha fornito un possibile orizzonte temporale su quando ciò potrebbe avvenire. Sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile, sono state effettuate delle proiezioni regione per regione per capire quando i contagi potrebbero scendere intorno allo zero. Dai risultati di questo studio, la prima regione ad uscire dalla crisi potrebbe essere il Trentino Alto-Adige il 6 aprile. Via via, tutte le regioni potrebbero arrivare a contagi zero nell’arco di poco più di un mese. La Lombardia, regione colpita più gravemente, potrebbe arrivarci il 22 aprile. L’ultima regione ad uscire dall’emergenza sarebbe la Toscana, il 5 maggio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, tutti aspettano il vaccino ma arriva la doccia fredda

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, Borrelli precisa: “Restrizioni a maggio? Rimane la data del 13 aprile”

Non è stato possibile effettuare proiezioni attendibili per tutte le regioni. Non esistono per esempio dati su Marche, Molise e Sardegna. Al netto di ciò e di possibili oscillazioni nei contagi giornalieri già registrare, la previsione dello studio indica che il giorno in cui i contagi saranno pari a zero potrebbe essere il 16 maggio.