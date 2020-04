Melissa Satta divina su Instagram, incoraggiamento ai fan – FOTO

Melissa Satta in questi giorni difficili regala un sorriso ai suoi followers con uno scatto stupendo, in cui appare in tutta la sua bellezza

Giorni difficili per tutti per l’emergenza coronavirus. L’isolamento domestico è una realtà cui molti di noi non erano abituati, la preoccupazione per l’evoluzione dell’epidemia fa il resto. Le restrizioni proseguiranno ancora per un certo periodo e riguardano ormai non soltanto l’Italia ma numerosi paesi nel mondo.

Melissa Satta, che scatto e che grinta: “Non mollate!”

Non è in Italia, ma con suo figlio Maddox e il suo Kevin-Prince Boateng, Melissa Satta, ad Istanbul, in Turchia. Da qualche tempo la famiglia si è ricomposta e la showgirl, prima della chiusura dei confini, ha fatto in tempo a raggiungere il suo uomo. Ha dunque replicato a diverse critiche piovutele addosso per la sua ‘fuga’, l’Italia è comunque costantemente nei suoi pensieri. E non manca di rimarcarlo nei contenuti da lei postati sui social, dove rimane piuttosto attiva, alternando scorci di vita familiare ai soliti scatti di folgorante bellezza. Con uno di questi, ha provato a fare coraggio ai suoi numerosi ed affezionati followers. “Presto torneremo alla nostra normalità…non mollate!”, la scritta in didascalia, a fare da contorno a una foto forse tra le più belle mai viste sul suo profilo. Una foto sul bagnasciuga, in riva al mare, con un costume a racchiuderne le forme semplicemente perfette.

Uno scatto assolutamente irresistibile per i suoi followers, accorsi a commentare estasiati e riempiendola di like. Approvazione scontata ed inevitabile, per una delle bellezze italiane più amate.