Serie A, il nuovo calendario: di nuovo in campo il 20 maggio

Serie A, il massimo campionato spera nella ripartenza entro un mese e mezzo: l’ipotesi di calendario tornando in campo il 20 maggio

L’emergenza coronavirus è destinata a prolungarsi ancora per qualche settimana, almeno, nel nostro paese e non solo. Le restrizioni agli spostamenti e sul distanziamento sociale faranno ancora parte della nostra vita per un po’ di tempo. Nella speranza che si arrivi presto ad un abbattimento della curva dei contagi, si pensa a quando e come ripartire. In tutti gli ambiti, ma anche nel mondo dello sport e del calcio. L’intenzione da parte di tutti, in Europa, è provare a salvare la stagione, se le condizioni lo permetteranno.

Serie A, nuovo via il 20 maggio: l’ipotesi di calendario

La Serie A studia possibili soluzioni per concludere le 12 giornate rimanenti in modo da non compromettere la nuova annata. Posto che l’interesse primario rimane quello della salute pubblica e che anche un ritorno in campo avverrebbe con le dovute garanzie e a porte chiuse, si ipotizza una possibile ripartenza il 20 maggio. Come riporta ‘SportMediaset’, in quella data potrebbero avere luogo le gare da recuperare della 25a giornata non disputate. Si giocherebbe poi ogni tre giorni e compattare tutti gli impegni in modo da finire entro il 2 luglio. Successivamente, verrebbe dato spazio alle coppe europee. Ipotesi che si sta valutando con la Uefa e che per essere realizzata necessiterebbe però di un ritorno agli allenamenti dopo il 13 aprile.

Ecco il possibile calendario fino alla fine del torneo:

20 maggio – recuperi 25ª giornata

23-24 maggio – 27ª giornata

27-28 maggio – 28ª giornata

30-31 maggio – 29ª giornata

3-4 giugno – 30ª giornata

6-7 giugno – 31ª giornata

10-11 giugno – 32ª giornata

13-14 giugno – 33ª giornata

17-18 giugno – 34ª giornata

20-21 giugno – 35ª giornata

24-25 giugno – 36ª giornata

27-28 giugno – 37ª giornata

1-2 luglio – 38ª giornata.