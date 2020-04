Il virologo Roberto Burioni detta le linee guida per uscire dalla Pandemia e scongiurare il contagio da Coronavirus

La condizione di pericolo dalla Pandemia da Coronavirus è ancora lontana da poter essere considerata un gioco da ragazzi prevenirla. Gli effetti della Sars-Cov-2 presentano immagini ancora offuscate agli occhi degli italiani. Il rafforzamento delle misure di quarantena sono un esempio emblematico a riguardo. Con la Santa Pasqua alle porte, le persone potrebbero subìre un abbassamento della guardia. Vietato sbagliare, dunque, perchè una piccola distrazione può essere fatale e far degenerare la situazione.

Il virologo, Roberto Burioni, docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele, afferma la pericolosità del nemico. Il Coronavirus non si deve prendere sotto gamba anche perchè di lui conosciamo ben poco se non la sua minuscola forma fisica. L’esigua struttura del parassita è invisibile all’occhio nudo ed è questo uno dei motivi principali per cui esso si è evoluto in Pandemia. Sono ignote agli studiosi persino le modalità di diffusione e di trasmissione naturale. Alla luce dei fatti il consiglio è quello di cautelarsi, rafforzando le misure di contenimento.

Coronavirus, Burioni guarda al futuro: “Italiani per strada con le mascherine”

L’elevata contagiosità del Coronavirus si è tramutata dunque in Pandemia. Una notizia sconcertante che ha creato subbuglio e preoccupazione tra la popolazione mondiale. Il Professor Burioni entra a gamba tesa sull’argomento e detta le linee guida da adottare per ritornare alla vita di tutti i giorni. Le perplessità sulla natura del Coronavirus fanno aumentare le raccomandazioni, variabili al variare della conoscenza sul suo modo di diffondersi.

Prima di ripopolare le strade è bene saper contrastare la Pandemia attraverso i test su tamponi estesi a tutti. La positività da Coronavirus nei pazienti dovrà essere registrata e conservata in isolamento domiciliare, perchè proteggere il prossimo è la cosa più importante. Sarà efficace e obbligatorio per tutti l’utilizzo della mascherina. Burioni sottolinea l’importanza di questa misura di contenimento: “E’ fondamentale indossare la mascherina, perchè è sicuramente il modo più efficace per contrastare la sua diffusione”.

La richiesta del tampone e l’utilizzo delle mascherine dunque dovranno essere i due elementi cardine dal quale ripartire. Il momento difficile lo si supera quando si è pronti ad adottare queste misure di sicurezza. Essere coscienti che la sintomatologia del Coronavirus può avvenire anche dopo che il nemico si è insidiato nel nostro corpo.