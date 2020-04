Chi è la moglie di Alvaro Morte, il Professore, protagonista de “La Casa di Carta”, la fortunata serie tv di Netflix giunta alla quarta stagione.

Alvaro Morte è tornato su Netflix con “La Casa di Carta“, la serie tv più seguita degli ultimi anni. Il pubblico italiano già conosceva l’attore spagnolo dai tempi de “Il Segreto”, soap opera, in cui interpretava Lucas Moliner, il medico di Puente Viejo. Ma è solo con “La Casa de Papel” che è arrivato il successo per il “professore”. Nella serie interpreta il ruolo di un colto delinquente, che si innamora dell’ispettrice a capo del caso Raquel Murillo. Nella vita reale però è sposato con la stilista Blanca Clemente e hanno due gemelli, Leon e Julieta. La coppia ha fondato una compagnia teatrale chiamata la “300 Pistolas”, che mette in scena spettacoli teatrali moderni. Blanca è più giovane di Alvaro Morte di tre anni e condivide con lui la passione per la recitazione. La donna, però, è molto riservata e raramente si fa vedere in qualche foto insieme al marito.

Alvaro Morte: “Ho vinto la battaglia contro il cancro”

Prima di riscuotere la meritata notorietà con “La Casa de Papel“, ad Alvaro hanno diagnosticato un tumore alla gamba:“Pensavo di morire – ha detto -, poi che mi sarebbe stata amputata una gamba. Non è successo nulla di tutto ciò ma in quei momenti pensavo di dover fare tutto quello che non avevo ancora fatto, partendo dalle persone che amo”.

Dopo aver vinto la sua battaglia personale contro il cancro, l’attore ha scelto un cognome d’arte, forse per esorcizzare la paura di morire, Morte, appunto: “Oggi – ha concluso – posso dire che non esiste più niente che mi spaventi o che riesca a farmi preoccupare davvero”.