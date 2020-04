Tragico destino per un bambino: morto dopo un volo di diversi metri

Un bambino di quattro anni è morto nella notte presso l’ospedale di Caserta, dove era arrivato a seguito di una caduta dal quarto piano di un palazzo.

È morto nella notte il bambino di quattro anni che nel pomeriggio di ieri era caduto dal quarto piano di un palazzo a Caserta. Il piccolo di origini rumene, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, sarebbe caduto dalla finestra dopo essere salito su un tavolino posizionato accanto a quest’ultima. Il bambino è caduto nel cortile del palazzo, sito in via Roma, dopo un volo di circa quindici metri. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al bimbo e lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove poco ore dopo il suo cuore ha smesso di battere. Su quanto accaduto stanno indagando gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo di provincia campano.

Un volo di circa quindici metri che non gli ha lasciato scampo. È morto questa notte, dopo alcune ore in ospedale, nonostante i tentativi dei medici, il bambino di 4 anni che nel pomeriggio di ieri, sabato 4 aprile, era precipitato dal quarto piano di un palazzo a Caserta, sito in via Roma. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Repubblica, il piccolo sarebbe caduto dalla finestra dopo essersi arrampicato su un tavolino dove era solito disegnare. Sportosi troppo, il bimbo è piombato sull’asfalto del cortile interno del palazzo dopo un volo di circa 15 metri. Sul posto è arrivato immediatamente il personale sanitario del 118 che ha trasportato il piccolo all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è arrivato in condizioni gravissime. I medici del nosocomio del capoluogo di provincia campano, riporta Repubblica, gli hanno riscontrato diverse fratture interne, tra cui una al cranio, ed una al braccio disponendo un intervento chirurgico d’urgenza. Purtroppo le condizioni del piccolo si sono aggravate e nella notte è deceduto per le gravi lesioni. Su quanto accaduto sta indagando la Squadra Mobile della Polizia di Caserta che sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti: al momento, riferisce Repubblica, l’ipotesi più accreditata è quella secondo la quale si sia trattato di un tragico incidente domestico.

La procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo d’indagine.