Il covid-19, i bar e ristoranti potrebbero essere tra le ultime attività ad essere riaperte al termine dell’emergenza.

Il covid-19 continua a diffondersi in Italia e il bilancio continua ad essere alquanto allarmante. I numeri iniziano ad avere un lieve calo ma i contagi restano ancora tanti. Il governo ha deciso di prorogare le misure di distanziamento sociale e di chiusura delle attività fino al prossimo 13 aprile, ma con molta probabilità la data verrà nuovamente spostata. Il premier Conte ha dichiarato ad una tv americana che è ancora difficile stabilire quando avverrà la fine del lockdown e quando si passerà alla fase 2 dell’emergenza. Il tasso di contagiosità del virus nel nostro paese è ancora molto alto: l’indice R0 è vicino all’1, ma per ipotizzare l’apertura di negozi e di attività come bar e ristoranti bisognerà attendere per qualche altra settimana. Occorre infatti un indice R0 stabilmente pari a 0,5.

Covid-19, quando riapriranno bar e ristoranti?

Il prossimo 13 aprile il governo analizzerà la curva dei contagi e stabilirà se organizzare la nuova fase 2 dell’emergenza, quella di convivenza forzata con il virus. Quando il fattore di contagio arriverà ad un indice R pari 0,5 si potrà pensare di riaprire attività come bar e ristoranti. I locali pubblici però saranno costretti a riorganizzare gli spazi, introducendo la distanza di un metro tra il bancone e i clienti e tra gli stessi clienti. Tutti dovranno obbligatoriamente utilizzare mascherine e guanti. Difficile ipotizzare una data di riapertura, ma con molta probabilità ciò accadrà a maggio. Nelle sale dei ristoranti, con molta probabilità, la distanza tra i vari tavoli dovrebbe essere maggiore (2 metri): tutto ciò si traduce in minori coperti e quindi in minori entrate -ancora- per gli imprenditori.

Il covid-19 ha messo in ginocchio anche l’economia. L’Italia dovrà rialzarsi, ma per farlo si deve ipotizzare una riapertura a scaglioni e dovranno essere adottate le giuste misure di precauzione.