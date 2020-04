Si scaldano gli animi tra Stati Uniti e Germania: dopo il rifiuto della Cure Vac di vendere per un’ingente somma l’esclusiva sul vaccino per il Covid-19 a Donald Trump, quest’ultimo ha bloccato un carico di mascherine diretto a Berlino.

Corsi e ricorsi storici. Sembra che le divergenze tra gli Stati Uniti e la Germania non si siano mai appianati. Non siamo in tempo di guerra, ma di emergenza sanitaria, eppure pare che tra i due Paesi sia sorto l’ennesimo contrasto.

Qualche settimana fa, Donald Trump aveva proposto alla Cure Vac di acquistare in esclusiva per gli Stati Uniti il brevetto sul vaccino anti Covid-19 sul quale l’azienda tedesca sta lavorando. Netto il rifiuto da parte dell’amministratore Ingmarr Hoerr il quale riferì che una volta pronto sarebbe stato condiviso con tutto il resto del mondo. Il solo fatto che il Tycoon avesse avanzato questa proposta, aveva fatto storcere il naso alla Cancelliera Angel Merkel, che aveva provato la stessa manovra, ma senza esito, ricevendo la medesima risposta dal laboratorio farmaceutico.

Nella giornata di ieri, Donald Trump si sarebbe reso responsabile di un gesto definito dal ministro degli interni tedesco Andreas Geisel un atto di “moderna pirateria internazionale. Un’azione inumana e inaccettabile”.

Leggi anche —> Vaccino coronavirus, lo sconcertante gesto di Donald Trump

Covid-19, Donald Trump blocca carico di mascherine diretto in Germania

Donald Trump nella giornata di ieri si è reso protagonista di un gesto che potrebbe ulteriormente inasprire i rapporti con la Germania. Il Tycoon ha deciso di bloccare nell’aeroporto di Bangkok un carico di 200.000 mascherine di tipo n95 dirette in Germania. I dispositivi erano stati prodotti dalla 3M, azienda che batte bandiera a stelle e strisce, in uno stabilimento cinese. Trump ha affermato, riporta Il Messaggero, di non sopportare l’idea che un’azienda statunitense produca beni di prima necessità per una nazione diversa dagli Stati Uniti. Perché per il Presidentissimo, la 3M è diventata una sorta di produttrice di risorse belliche. I suoi pezzi sono, dunque, di esclusiva proprietà della Casa Bianca. Un’eventuale disavanzo, ha detto Trump lo scorso venerdì, al massimo potrebbe essere spedito ad Italia e Spagna che ne hanno maggiormente bisogno.

Il gesto è stato ovviamente commentato dai destinatari. I ministro degli interni tedesco Andreas Geisel non ha usato di certo la diplomazia: “Un atto di moderna pirateria internazionale. Un’azione – riporta Il Messaggero- inumana e inaccettabile”. Insomma, Stati Uniti e Germania tornano, come in un film già visto e rivisto, ai ferri corti. Ciò però non impensierisce Trump che ad oggi si trova a dover far fronte ad un’emergenza sanitaria di portata biblica.

Leggi anche —> Covid-19, Donald Trump: la decisione presa a discapito dell’ambiente e dell’uomo

Come affermato dal Tycoon in un discorso alla Casa Bianca “ci saranno molti morti nelle prossime settimane”. Eppure sembra che sia stato escluso il lockdown dell’intero Paese demandando la scelta ad ogni singolo Governatore.