Covid-19, il premier Giuseppe Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Nbc News riportando un nuovo messaggio alla nazione.

Il coronavirus continua a diffondersi nel mondo intero. Stando all’ultimo report della protezione civile, in Italia ci sono 128.948 casi positivi: nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 525 decessi, un numero elevato ma è il dato più basso dal 19 marzo. Il nostro paese è ancora in lockdown: il governo, per ridurre la diffusione del nuovo covid-19, ha deciso di imporre alcune misure stringenti alla popolazione. Le misure sono state prorogate fino al 13 aprile ma con molta probabilità la data verrà cambiata ancora. Il premier Giuseppe Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha commentato la scelta di imporre le misure stringenti agli italiani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Covid-19, bar e ristoranti in ginocchio: quando potranno riaprire

Covid-19, il messaggio di Giuseppe Conte alla nazione

Giuseppe Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Nbc News. Il presidente del consiglio ha dichiarato che l’unica strada per superare l’emergenza è il lockdown. “Stiamo chiedendo alla nostra gente un grande sacrificio, ne sono consapevole. In questo momento non posso dire quando il lockdown avrà fine”. Il premier ha svelato che le misure adottate in Italia sono stare riconosciute dall’Oms e che i risultati iniziano ad essere positivi. Conte ha ribadito alla popolazione il solito messaggio. “Il più importante messaggio da dare ai nostri cittadini è state a casa il più possibile. Se c’è la necessità di uscire, per lavoro o per fare la spesa, rispettate le regole di sicurezza”. Conte ha anche ricordato che è importante la presenza di una collaborazione internazionale e ha commentato anche l’ipotesi di far tornare a lavoro chi ha gli anticorpi al covid-19. “Stiamo lavorando per questo ma in questo momento stiamo combattendo un nemico invisibile. Tutte le nazioni stanno lottando e siamo tutti in trincea”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Covid-19, il racconto della moglie del membro della scorta di Conte

Giuseppe Conte ha anche ringraziato gli Usa per gli aiuti ricevuti, definendo alleato e amico il presidente Donald Trump.