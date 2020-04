Covid-19 Italia, aumentano le denunce: ancora record in negativo

Dall’inizio dell’emergenza sono state oltre 176mila le denunce sporte nei confronti di chi ha violato le misure ed i divieti disposti dal Governo per contenere il contagio da Covid-19.

Nonostante i divieti per l’emergenza Covid-19 continua a crescere il numero di denunce per violazioni alle misure di contenimento inserite nel decreto emanato dal Governo. Ieri, secondo i dati diffusi dal Viminale, è stato battuto il record in negativo di sanzioni che era stato fissato il giorno precedente. In totale sono oltre 9mila le persone sanzionate solo nella giornata di sabato che hanno portato il bilancio totale a 176mila persone denunciate dalle forze dell’ordine. Un dato rilevante considerate le disposizioni del Governo e la moltitudine di raccomandazioni in merito per evitare il contagio.

Se la curva dei contagi è da giorni stabile ed in lenta deflessione, quella delle persone denunciate per la violazione delle misure di contenimento disposte dal Dpcm è sempre più in crescita. Da giorni i numeri del Viminale fanno segnare record in negativo di cui vi è poco d’andar fieri. Solo nella giornata di ieri, sabato 4 aprile, stando a questi numeri, sono state 9.284 le persone sanzionate dalle forze di polizia, oltre mille in più rispetto al giorno precedente quando le denunce erano 8.187. Tra le persone sanzionate ieri tra le quasi 230mila sottoposte a controllo, 54 avevano redatto delle false attestazioni, mentre 10 avevano violato la quarantena. A questi si aggiungono 173 titolari di esercizi commerciali denunciati e 27 chiusure di attività. Dall’inizio delle prescrizioni per via dell’emergenza sono state denunciate oltre 176.767 persone dalle forze dell’ordine italiane, un numero che ha superato anche quello dei contagi complessivi. Di queste, oltre 115mila per aver violato l’articolo 650 del codice penale, mentre 61mila denunciate per violazioni amministrative in vigore dal 26 marzo. “L’articolo 4 del decreto – specifica il ministero- differenzia infatti gli illeciti superando lo strumento originariamente individuato nell’articolo 650 c.p. Lo stesso articolo, al comma 8, affrontando le relative questioni di diritto intertemporale, stabilisce che le norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto legge“.

I controlli totali delle forze dell’ordine dall’11 marzo al 4 aprile 2020 sono stati, come riferisce il ministero dell’Interno, sono: 4.859.687 persone e 2.127.419 esercizi e attività commerciali.