Covid-19 Italia, la mappa regione per regione: i numeri al 5 aprile

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha aggiornato il bollettino dell’epidemia di Covid-19 che sta affrontando il nostro Paese da oltre un mese: secondo la mappa della Protezione Civile, la Lombardia rimane la regione più colpita.

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha tenuto circa un’ora fa la conferenza stampa quotidiana per aggiornare il bilancio dell’epidemia da Covid-19 che ha colpito l’Italia. Secondo gli ultimi dati i casi complessivi nel nostro Paese sono saliti ad oltre 128mila, mentre i soggetti attualmente positivi al coronavirus sono 91.246. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati diramati dal capo della Protezione Civile, si sono registrati 525 decessi, il dato più basso dal 19 marzo, che hanno portato a poco meno di 15mila il bilancio complessivo delle vittime. Come ormai da giorni il trend della curva rimane stabile con dati in leggera diminuzione che indica la deflessione della curva del contagio. Tutte le autorità competenti hanno ribadito, però, che risulta fondamentale non abbassare la guardia e rispettare le misure di contenimento imposte dal Governo.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: il bilancio al 5 aprile, curva stabile

Stabile da giorni la curva del contagio da coronavirus in Italia che sembra aver abbandonato la fase di crescita drammatica registrata durante la scorsa settimana. Secondo i dati forniti oggi, domenica 5 aprile, dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la consueta conferenza stampa, i casi positivi attuali nel nostro Paese sono saliti a 91.246 con un incremento di 2.972 nelle ultime 24 ore. Sono, invece, 128.948 i soggetti risultati positivi al Covid-19 in Itali dall’inizio dell’epidemia. Il bilancio delle vittime è salito a 15.887 con 525 decessi in più rispetto alla giornata di ieri. Infine Borrelli ha reso noti anche il numero dei guariti: 21.815ossia 819 in più nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda il bilancio nelle regioni, secondo la mappa diffusa dalla Protezione Civile, la Lombardia rimane quella più colpita davanti a Emilia Romagna e Piemonte che fanno registrare una crescita stabile.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, aggiornata a domenica 5 aprile.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia – 50.455 – 8.905 – 13.426;

– Emilia Romagna – 17.089 – 2.051 – 2.201;

– Piemonte – 12.362 – 1.168 – 1.017;

– Veneto – 11.226 – 631 – 1.186;

– Toscana – 5.847 – 325 – 337;

– Marche – 4.464 – 599 – 287;

– Liguria – 4.449 – 556 – 800;

– Lazio – 3.880 – 219 – 475;

– Campania – 2.960 – 189 – 150;

– Puglia – 2.317 – 182 – 113;

– Trento – 2.285 – 217 – 273;

– Friuli Venezia Giulia – 2.048 – 154 – 531;

– Sicilia – 1.994 – 116 – 104;

– Abruzzo – 1.703 – 158 – 125;

– Bolzano – 1.644 – 158 – 260;

– Umbria – 1.239 – 43 – 298;

– Sardegna – 907 – 43 – 49;

– Calabria – 795 – 56 – 33;

– Valle d’Aosta – 782 – 91 – 115;

– Basilicata – 278 – 13 – 11;

– Molise – 224 – 13 – 24.

Le regioni più colpite nel Centro Italia sono Toscana e Marche, mentre al Sud sono Campania, Puglia e Sicilia.