La moglie di Giorgio Guastamacchia, 52enne membro della scorta del premier Conte deceduto a causa del Covid 19 racconta dell’ultimo saluto al suo “gigante buono”.

Alle pagine del Messaggero Emanuela Bianchi, vedova di Giorgio Guastamacchia membro della scorta di Giuseppe Conte, ha affidato i ricordi degli ultimi giorni del marito sconfitto dal Covid 19 nonostante non avesse patologie pregresse . “Giorgio potrebbe esserci contagiato ovunque anche al bar, – ha raccontato la signora Bianchi -, all’inizio il virus si è presentato con i suoi classici sintomi, aveva un po’ di mal di gola e raffreddore poi al quarto giorno è arrivata la febbre che non andava via nonostante il paracetamolo”.

L’ultimo saluto alla famiglia del membro della scorta

Il 18 marzo Giorgio Guastamacchia ha subìto il primo ricovero al Sant’Eugenio, dopo sarà trasferito a Tor Vergata, da quel momento la moglie e i figli non vedranno più quello che è stato un valido membro della scorta di diversi Presidenti del Consiglio: “L’ho salutato sulla porta di casa, poi non l’ho più visto – ha raccontato la vedova – sono molto vicina a chi ha perso i propri cari in questo momento perché è tremendo non poterli più vedere, non c’è nemmeno una bara da accarezzare”. L’agente Guastamacchia era chiaramente cosciente della gravità della situazione ma dai racconti di sua moglie sembra chiaro che abbia cercato, fino all’ultimo, di restare sereno e non spaventare né lei né i loro due figli.

Alla fine la signora Bianchi, pur comprensibilmente provata dalla tragedia che l’ha investita ha voluto comunque lanciare un appello: “Devo dire a tutti che se non vogliono provare quello che la mia famiglia sta provando adesso l’unica soluzione è di restare chiusi in casa”. E Aggiunge: “So che è difficile e che esistono situazioni drammatiche come donne costrette a vivere con dei compagni violenti ma rispettare le regole è il solo modo che abbiamo per salvarci”.