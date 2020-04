Un nuovo test per il Covid 19 è in arrivo grazie al lavoro di Stefania Marzinotto, biologa molecolare dell’ospedale di Udine.

Arriva dall’ospedale di Udine un’arma in più per combattere la diffusione del Covid 19, un nuovo metodo più rapido ed economico con cui si potranno eseguire ben 1600 test al giorno rispetto agli attuali 750. In un momento in cui il sistema sanitario è messo duramente in crisi dalla scarsità di dispositivi di prevenzione come le mascherine e del kit per poter effettuare il test, la scoperta del nuovo metodo da parte della dottoressa Stefania Marzinotto apre alla possibilità di riconoscere eventuali positività in maniera più veloce riducendo notevolmente anche i costi.

I ringraziamenti per il nuovo test anti Covid 19

Un’intuizione quella della scienziata dell’ospedale di udine che permetterà di effettuare test senza più doversi fermare di fronte alla difficoltà di reperire reagenti per l’estrazione del RNA dai campioni biologici, come ha dichiarato al Messaggero Veneto Francesco Curcio, direttore di dipartimento di laboratorio dell’ospedale di Udine.

Un nuovo metodo per individuare la positività al Covid 19 che si è dimostrato essere sicuro al 100% e che ha sollevato un coro di stima e riconoscenza verso l’equipe di udine a partire dal vicegovernatore Riccardo Riccardi: ” La scoperta della dottorezza Marzinotto è un importante aiuto al contrasto del Covid 19, la Regione Friuli Venezia Giulia è orgogliosa di un simile risultato e può solo dimostrare tutta la sua gratitudine al gruppo di ricercatori guidati dal professor Curcio e a tutti quelli che hanno lavorato finora senza sosta per raggiungere un simile risultato.

I consiglieri regionali Ilaria Dal Zovo, Mauro Capozzella, Cristian Sergo e Andrea Ussai hanno espresso tutto il loro apprezzamento: È questa la testimonianza della grande qualità del sistema sanitario della nostra regione, composto da professionisti capaci di andare oltre il loro compito e di trovare soluzioni che portano beneficio all’intera comunità.