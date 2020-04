Dramma a Bergamo: una bambina di soli 3 anni è morta soffocata dopo aver ingerito una pila.

Altra tragica notizia in arrivo da Bergamo. Una bambina di appena tre anni è morta soffocata nella sua abitazione di Carobbio degli Angeli, una zona periferica. Secondo le ricostruzioni, la bimba avrebbe ingerito la pila di un orologio. Dopo aver mostrato preoccupanti segnali di difficoltà nella respirazione, la famiglia ha subito chiamato il 112: non è servita la corsa all’ospedale Papa Giovanni XXIII per tentare di salvarla. Purtroppo i tentativi per salvare la vita sono risultati inutili. L’autopsia è stata già effettuata e il corpicino è stato restituito ai genitori per le esequie. Poco prima dell’inizio delle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus, la sua famiglia si era spostata da Calcinatello, provincia di Brescia, alla casa di alcuni zii a Carobbio degli Angeli.

Non solo il dramma di Bergamo: morto a Caserta bimbo di 3 anni caduto dal balcone

Tragedia anche a Caserta. Un bimbo di 3 anni è deceduto questa mattina all’ospedale di Caserta dopo essere caduto dal balcone da una finestra al quarto piano. Secondo le ricostruzioni, il bimbo è salito su un tavolino per poi sporgersi troppo e precipitare. Il piccolo è stato soccorso all’ospedale di Caserta: le sue condizioni sono precipitate nel corso della notte ed è poi morto.

