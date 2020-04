Si chiama allenamento Alcatraz e il suo creatore, Paul Wade, è stato in prigione dove ha sviluppato il suo metodo di fitness.

Paul Wade è di San Francisco ed è stato in carcere per vent’anni per possesso di eroina. Domani uscirà il suo libro, ‘Allenamento Alcatraz’ come ebook che ha venduto più di 750 mila copie in tutto il mondo. Lo scrittore è stato raggiunto e intervistato telefonicamente da ‘La Repubblica’. “Ora che siete chiusi in casa – ha spiegato Wade -, usate questa opportunità per diventare più forti. Cercate quindi il lato positivo di questa brutta faccenda del Coronavirus. Le esperienze difficili rendono le persone migliori. Per esempio, investendo sul vostro corpo o meglio sulla forza che avete dentro di voi. Ma non avete bisogno di una palestra: vi serve solo imparare le arti della vecchia scuola della callistenia progressiva che tende allo sviluppo di coordinazione, equilibrio, forza ed elasticità con esercizi a corpo libero. Questo è l’argomento del mio libro”.

L’Allenamento Alcatraz per “costruire la vostra forza”

“Usando solo il vostro corpo – ha continuato l’ex galeotto – e una barra a cui appendersi, costruirete la vostra forza. Non sono necessari bilancieri e manubri, le macchine vi faranno diventare soltanto più deboli a lungo andare perché vi rovinano le articolazioni. L’ ‘allenamento Alcatraz’ significa questo: una strategia per costruire la forza che spinga sullo spirito di sopravvivenza che nasce in uno degli ambienti quotidiani più pericolosi per tutti gli esseri umani, il carcere”.

“Un metodo di allenamento – ha concluso Wade – che sia in grado di accrescere il livello di forza ed energia fino al punto che nessun predatore pensi di attaccarvi: perfetto per questo periodo così difficile alle prese con la quarantena del Covid 19″.