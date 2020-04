Una foresta pluviale in Antartide: la scoperta di un team di scienziati

Un team di scienziati, attraverso uno studio, ha scoperto che in Antartide circa 90 milioni di anni fa vi era una foresta pluviale paludosa simile a quelle presenti oggi in Nuova Zelanda.

Una scoperta eccezionale quella fatta da un team di ricercatori del Regno Unito e della Germania. Gli esperti, attraverso uno studio dettagliato, hanno scoperto che circa 90 milioni di anni fa l’Antartide ospitava una foresta pluviale piena di vita animale e vegetale diversificata. La circostanza è emersa dall’analisi di alcuni resti fossili di radici prelevati nei presi del ghiacciaio di Pine Island nel 2017.

Antartide, il Polo Sud ospitava una foresta pluviale durante il Cretaceo: l’incredibile scoperta di un team di scienziati

Una foresta pluviale paludosa al Polo Sud al tempo dei dinosauri. Questa la scoperta effettuata da alcuni ricercatori britannici e tedeschi coordinati dal professor Johann Klages dell’Accademia Alfred Wegener in Germania coautore della ricerca. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature, ha dimostrato che in Antartide, durante il Cretaceo, era compresa tra da 145 a 66 milioni di anni fa, vi era una foresta pluviale con temperature, dunque, molto più altre rispetto a quelle attuali. Nel dettaglio, come riporta il quotidiano britannico The Guardian, gli scienziati hanno analizzato dei resti fossili prelevati nei presi del ghiacciaio di Pine Island nel 2017 attraverso un impianto di perforazione. L’impianto ha portato alla luce dal fondale oceanico una sezione di tre metri di ghiaccio composta da fango proveniente dall’antica foresta e tracce di radici, spore e polline.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto ad un’analisi a Tac raggi X, le quali hanno dimostrato la presenza di tracce appartenenti ad oltre 65 piante che probabilmente popolavano una foresta pluviale simile a quelle che si trovano oggi in Nuova Zelanda. La fauna dimostra, inoltre, come riferisce The Guardian, che le temperature annuali medie al Polo Sud in quel periodo potevano anche arrivare a circa 12-13° C, mentre quelle superficiali dei laghi intorno ai 20 gradi. Gli scienziati, riporta The Guardian, sostengono che tali temperature e condizioni climatiche fossero possibili solo in presenza di livelli di biossido di carbonio molto più alti di quanto si pensasse in precedenza e non vi fossero ghiacciai nella regione.

Lo studio potrebbe essere molto utili agli esperti in materia per ricostruire la storia climatica del Pianeta e più nel dettaglio dell’Antartide.